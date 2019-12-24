Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщил РИА Новости представитель силовых структур. Он уточнил, что машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.

с чего всё началось

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

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