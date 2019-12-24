Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщил РИА Новости представитель силовых структур. Он уточнил, что машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
РИА Новости00:25

Подробнее о событии

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости00:25

Летчик разбившегося Су-57 выжил

Интерфаксвчера в 23:55

Власти Хабаровского края подтвердили информацию о падении Т-50

РЕН ТВвчера в 22:34

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Хабаровский край сегоднявчера в 22:55

Для расследования крушения Су-57 в Хабаровском крае создали комиссию

РБК00:30

Для расследования аварии Су-57 в Хабаровском крае создали спецкомиссию

Известия00:11

Для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создается спецкомиссия

ТАСС00:05
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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

РИА Новости 00:35
Политика

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Комсомольская правда вчера в 05:27
Политика

Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключает возобновления контактов с украинским коллегой.
Российская газета вчера в 12:05
Хоккей

Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе

RT на русском вчера в 23:35
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Попов ответил Наргиз за ее слова о России

Народные новости вчера в 21:36
Общество

В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках

Misanec.ru 22 декабря в 18:58
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
РИА Новости вчера в 18:44
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Известия вчера в 04:45
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Спорт день за днем 22 декабря в 08:31
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия вчера в 05:32
Авто

Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом

Для своих автомобилей автопроизводитель внедрил щётки стеклоочистителей с подогревом, которые предложат для начала в кроссовере Lincoln Aviator.
Tvoe-avto.com вчера в 10:23
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Энергетика

На рынке нефти началась коррекция

Ситуацию может прояснить пятничный отчет от Информационного агентства энергетики США по запасам нефти в хранилищах.
REGNUM вчера в 05:12
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Авто

Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

NewInform вчера в 20:43
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 06:16
Общество

О погоде в России за неделю до Нового года рассказали в Гидрометцентре

О погоде в России в последнюю неделю 2019 года рассказали специалисты Гидрометцентра.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:24
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБК вчера в 22:18
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru 22 декабря в 16:58
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Космос

Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие

Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал

РИА Новости вчера в 03:04
Общество

Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Газета.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

ТАСС вчера в 21:11
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