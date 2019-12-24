Происшествия
РБКВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей. По данным телеканала «РЕН» в результате инцидента никто не погиб: летчику удалось катапультироваться. Пилота в результате подобрал вылетевший на место происшествия вертолет Ми-8.
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками Телеведущий вспомнил про юмористов, когда обсуждал подорожание водки в России.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала о вреде майонеза для россиян
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Политика
Путин признался, что не пьет чай
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Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
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Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Кино
Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне
По словам Хиссрич, первый сезон лишь наметил сюжет будущей истории. Во втором сезоне шоураннер пообещала раскрыть сюжет.
Общество
Как электронные трудовые книжки защитят права трудящихся
Не обязанность, а право Работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде.
Фигурное катание
Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР
Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Происшествия
Мэра мексиканского города застрелили при нападении на вечеринку
Во время нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике были убиты мэр города Халапа (штат Оахака) Артуро Веласкес и сотрудник городской администрации Хавьер Терреро.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Экономика
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Общество
Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих
Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.