Происшествия

РБКРБКВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей. По данным телеканала «РЕН» в результате инцидента никто не погиб: летчику удалось катапультироваться. Пилота в результате подобрал вылетевший на место происшествия вертолет Ми-8.
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Под Комсомольском-на-Амуре разбился истребитель Т-50

РИА Новости22:56

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Хабаровский край сегодня22:55

Власти Хабаровского края подтвердили информацию о падении Су-57

РЕН ТВ22:34

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РБК22:53

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Известия22:44

Главные новости к утру 24 декабря

Коммерсантъ23:00

В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50

RT на русском23:02
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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Музыка

Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками Телеведущий вспомнил про юмористов, когда обсуждал подорожание водки в России.
Екатеринбург-ТВ 22:38
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы 19:03
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru 19:44
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия 05:32
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала о вреде майонеза для россиян

Доктор Нурия Дианова объяснила, что майонез является достаточно коварным продуктом, который может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
ПолитРоссия 08:00
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru 16:13
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
РБК 22:18
Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Народные новости 19:21
Кино

Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне

По словам Хиссрич, первый сезон лишь наметил сюжет будущей истории. Во втором сезоне шоураннер пообещала раскрыть сюжет.
VSE42.RU 22:36
Общество

Как электронные трудовые книжки защитят права трудящихся

Не обязанность, а право Работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде.
Государственная Дума РФ 03:30
Фигурное катание

Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР

Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Газета.Ru 19:23
Кино

Россияне смогут впервые увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»

Газета.Ru 17:03
Происшествия

Мэра мексиканского города застрелили при нападении на вечеринку

Во время нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике были убиты мэр города Халапа (штат Оахака) Артуро Веласкес и сотрудник городской администрации Хавьер Терреро.
REGNUM 20:16
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

РИА Новости 16:09
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс 11:24
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
РИА Новости 18:44
Космос

16 крупных прорывов в науке и технологиях 2019 года

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Наука

Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе

Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
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Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
РБК 22:24
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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Технологии

Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

UfacityNews.ru 14:58
Экономика

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБК 22:01
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
РБК 21:08
Общество

Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
РБК 12:57
Политика

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Газета.Ru 16:49
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