Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Принадлежавший заводу-изготовителю самолёт, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив.
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с чего всё началось

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
РИА Новости00:25

Подробнее о событии

Расследованием крушения Су-57 в Хабаровском крае займется спецкомиссия

Губерния02:21

Названы основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае

РИА Новости02:46

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Хабаровский край сегоднявчера в 22:55

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Интерфакс02:07

Врачи рассказали о состоянии пилота после крушения Су-57

Известия02:42

Истребитель Су-57. История проекта, испытания, контракты

ТАСС03:11

Названы две версии крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

AmurMedia.ru01:39
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Экономика

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

Рост реальных доходов населения в 2019 году после снижения в предыдущие годы связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а также замедлением темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 04:59
Общество

Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявила о необходимости установить 31 декабря выходным днём уже в 2020 году.
RT на русском 04:42
Общество

Авиакомпании пригрозили срывом полетов в новогодние праздники

Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.
Компания вчера в 07:00
Авто

Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России

Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.
Движок 03:59
Происшествия

Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:58
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 22 декабря в 08:42
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Энергетика

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Общество

Саратов стал третьим в рейтинге самых депрессивных городов России

FreeNews-Volga 02:12
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Общество

Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей

Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 04:00
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin поступили в продажу

Компания Xiaomi начала продавать умные часы Haylou по рекордно низкой стоимости – 119 юаней (1050 рублей).
Piter.tv 04:36
Общество

В Москве побит температурный рекорд

В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Российская газета вчера в 13:54
Политика

Поезд с Путиным поехал по Крымскому мосту

Из Керчи в Тамань по Крымскому мосту поехал поезд с президентом России Владимиром Путиным, передает в понедельник РИА Новости.
DP.RU вчера в 05:49
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Музыка

Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Пятый канал 03:00
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Здоровье

В Рязани планируют объединить Перинатальный центр, ОДКБ и детскую поликлинику №3

В Рязани планируется объединение Перинатального центра с Областной детской клинической больницей и детской поликлиникой №3 для создания на их основе Центра охраны здоровья матери и ребенка.
YA62.ru вчера в 14:00
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, глее проведет артиллерийские стрельбы.
ТК Звезда 04:58
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки вчера в 10:06
Армия и оружие

В Минобороны прошла крупная ротация кадров

Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Государственные Вести вчера в 04:18
Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
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