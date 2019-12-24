Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

с чего всё началось

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Принадлежавший заводу-изготовителю самолёт, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив.

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