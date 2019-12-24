Происшествия
RT на русскомВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Принадлежавший заводу-изготовителю самолёт, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив.
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с чего всё началось
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.РИА Новости00:25
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Экономика
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году
Рост реальных доходов населения в 2019 году после снижения в предыдущие годы связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а также замедлением темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявила о необходимости установить 31 декабря выходным днём уже в 2020 году.
Общество
Авиакомпании пригрозили срывом полетов в новогодние праздники
Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.
Авто
Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России
Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Саратов стал третьим в рейтинге самых депрессивных городов России
Общество
Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей
Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin поступили в продажу
Компания Xiaomi начала продавать умные часы Haylou по рекордно низкой стоимости – 119 юаней (1050 рублей).
Общество
В Москве побит температурный рекорд
В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Политика
Поезд с Путиным поехал по Крымскому мосту
Из Керчи в Тамань по Крымскому мосту поехал поезд с президентом России Владимиром Путиным, передает в понедельник РИА Новости.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков
Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Здоровье
В Рязани планируют объединить Перинатальный центр, ОДКБ и детскую поликлинику №3
В Рязани планируется объединение Перинатального центра с Областной детской клинической больницей и детской поликлиникой №3 для создания на их основе Центра охраны здоровья матери и ребенка.
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, глее проведет артиллерийские стрельбы.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Армия и оружие
В Минобороны прошла крупная ротация кадров
Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»
Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.