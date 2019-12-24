Общество

RT на русскомRT на русскомВ Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Самолёт, принадлежавший заводу-изготовителю, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив.
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Валерий Горбенко
На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями.
— Валерий Горбенко, генерал-лейтенантForbes 04:17
с чего всё началось

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
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