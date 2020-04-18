Происшествия

РБКРБКВ Хабаровском крае упал легкомоторный самолет

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Как передает РЕН-ТВ, авария произошла в 700 м от поселка Лесное (35 км от Хабаровска).
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В Хабаровском крае упал легкомоторный самолет

РБК00:49

Крушение самолета произошло в Хабаровском районе (ВИДЕО)

AmurMedia.ru01:31

Названы возможные причины падения частного самолета под Хабаровском

Известия01:50

Несколько человек погибли в авиакатастрофе под Хабаровском

Хабаровский край сегодня01:32

Источник назвал версии падения легкомоторного самолета под Хабаровском

РИА Новости01:48

Рухнувший под Хабаровском легкомоторный самолет принадлежал бизнесмену

РЕН ТВ01:04

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после крушения самолета

ТАСС01:56
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Невские Новости вчера в 00:27
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Происшествия

В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело

В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета вчера в 01:40
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Футбол

Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 16 апреля в 18:01
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Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
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Общество

Коронавирус унёс жизни более 2 млн человек

За все время пандемии коронавируса погибло 163,9 тысячи человек и было вылечено более 512 тысяч.
DixiNews вчера в 06:23
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Религия

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:38
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Происшествия

В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом

Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС вчера в 23:54
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
2K
Здоровье

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
1,8K
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
18
Общество

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека

За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
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Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org вчера в 17:28
Единоборства

Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Известия вчера в 20:57
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Космос

Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид

Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 15 апреля в 14:24
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Общество

В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе

МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости вчера в 20:33
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Шоу-бизнес

Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
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Происшествия

Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Газета.Ru вчера в 12:49
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Здоровье

В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее

Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости вчера в 14:58
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