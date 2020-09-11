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Российская газета
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
Подробнее о событии
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

Российская газета21:51
Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке

Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM02:07
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В России могут подорожать полисы ОСАГО

Москва, 11 сентября 2020, 09:18 — REGNUM Усложнение расчета стоимости полисов ОСАГО может привести к тому, что они подорожают в России, сообщают 11 сентября «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний.
REGNUM02:18
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Учёные обнаружили влияние парацетамола на психику

Нейробиолог Болдуин Уэй из Университета штата Огайо сказал в своем исследовании: «Кажется, что ацетаминофен заставляет людей меньше испытывать негативные эмоции, когда они рассматривают рискованные действия — они просто не испытывают такого страха».
РИА ОмскПрессвчера в 13:10