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Российская газета
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
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Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

Российская газета21:51
Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ruвчера в 12:26
633

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о насилии против протестующих

Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал члену президиума координационного совета оппозиции Павлу Латушко, который потребовал возбудить уголовные дела о применении насилия к протестующим.
Коммерсантъ02:33
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомостивчера в 06:04
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ru01:28
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,3K

«Азбука вкуса» инвестировала в стартап в области Digital Health

Система позволяет заказывать сдачу анализов крови с выездом на дом, на основе результатов анализов и их сопоставления с данными о физической активности человека врач дает заключение и персональные рекомендации по питанию и формированию привычек.
ADVIS.ru02:48
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