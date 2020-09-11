В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.

С чего всё началось Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении. Хабаровские вести вчера в 18:33