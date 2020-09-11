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Российская газета
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
Подробнее о событии
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

Российская газета21:51
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
RT на русском00:08
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ru01:28
55

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута

Хатар опроверг "какие-либо опасения в распространении пожара, поскольку силы гражданской обороны и пожарные бригады полностью окружили район возгорания и локализовали его очаг", цитирует агентство заявление главы ГО Ливана.
РИА Новостивчера в 09:42
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КХЛ перенесла матч между «Динамо» и «Нефтехимиком»

Из-за первично положительных результатов экспресс-тестов на SARS-CoV-2 у семи игроков "Нефтехимика" игра с рижским "Динамо" перенесена: https://t.co/NUrd6EyMox pic.twitter.com/etIrxCZ1x0 — КХЛ (@khl) September 11, 2020 С новой датой матча руководство лиги определится позднее.
LiveResult.Ru23:19
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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
19

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Lenta.ru01:51
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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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