Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
Подробнее о событии
Российская газета

В Хабаровском крае снизят транспортный налог

Российская газета21:51
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17
Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33

МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
88

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
350

Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
16

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
262