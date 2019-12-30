Происшествия
РБКВ Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным администрации Охотского района, из-за прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Политика
В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Общество
В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми
С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Ведущая телепередач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева показала свою фигуру после удаления имплантов грудей.
Спорт
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»
Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
Политика
В Багдаде военные США применили слезоточивый газ против демонстрантов
Американские военные применили слезоточивый газ против демонстрантов, которые собрались возле посольства США в Багдаде.
Происшествия
Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани
Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Армия и оружие
Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур
Происшествия
Десятки животных заживо сгорели в немецком зоопарке
Футбол
«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Общество
Китай приостановил фондовые операции с Великобританией
Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Происшествия
В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.