Происшествия

РБКРБКВ Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным администрации Охотского района, из-за прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц.
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Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

Российская газетавчера в 20:15

На севере Хабаровского края введен режим ЧС

SakhaNewsвчера в 03:43

Вода ушла из подтопленных домов Охотского района

PROkhab.ruвчера в 20:51

Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды

RT на русскомвчера в 19:33

В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

РИА Новостивчера в 19:44

В Хабаровском крае в поселке Морской подтопило жилые дома из-за шторма

Интерфаксвчера в 04:44

Режим ЧС ввели власти в Охотском районе

КП - Хабаровсквчера в 20:00
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Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

BFM.ru 03:40
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 31.12.19 в 11:48
Политика

В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Комсомольская правда вчера в 11:14
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro 04:19
Общество

В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Летидор 04:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Ведущая телепередач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева показала свою фигуру после удаления имплантов грудей.
Культуромания 30.12.19 в 05:05
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
РБК вчера в 08:53
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Политика

В Багдаде военные США применили слезоточивый газ против демонстрантов

Американские военные применили слезоточивый газ против демонстрантов, которые собрались возле посольства США в Багдаде.
РЕН ТВ вчера в 08:34
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Происшествия

Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Известия 04:23
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro 00:17
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Армия и оружие

Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур

7 новостей 02:44
Происшествия

Десятки животных заживо сгорели в немецком зоопарке

Ридус вчера в 08:06
Футбол

«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона

Спорт-Экспресс 04:56
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Goroday.ru 31.12.19 в 13:26
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Общество

Китай приостановил фондовые операции с Великобританией

Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
ГЛАС.RU 05:06
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru вчера в 08:00
Армия и оружие

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Наука

Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.
Российская газета 01:29
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
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