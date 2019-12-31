Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов. Информация об этом поступила оперативным дежурным Центра управления в кризисных ситуациях от главы поселка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

Российская газетавчера в 20:15

Режим ЧС ввели власти в Охотском районе

КП - Хабаровсквчера в 20:00

В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

РИА Новостивчера в 19:44

Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды

RT на русскомвчера в 19:33

Вода ушла из подтопленных домов Охотского района

PROkhab.ruвчера в 20:51

В Хабаровском крае в поселке Морской подтопило жилые дома из-за шторма

Интерфаксвчера в 04:44

На севере Хабаровского края введен режим ЧС

SakhaNewsвчера в 03:43
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Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
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Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Футбол

Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»

По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Soccer.ru 02:09
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Происшествия

В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток

Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.
ТАСС 01:45
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 03:33
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Общество

Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес

Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец вчера в 13:31
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

REGNUM вчера в 01:50
Политика

Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 08:20
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 31.12.19 в 06:05
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами

РИА Новости 01:35
Происшествия

На 50% меньше смертей произошло в результате авиакатастроф в 2019 году

Более чем на 50% меньше смертей произошло в 2019 году в результате крупных авиакатастроф коммерческих рейсов, сообщает Reuters со ссылкой на данные голландской консалтинговой фирмы To70.
ЛОТ 02:25
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
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