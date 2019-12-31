Происшествия

РБКРБКВ Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным администрации Охотского района, из-за прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

Российская газетавчера в 20:15

Режим ЧС ввели власти в Охотском районе

КП - Хабаровсквчера в 20:00

В Хабаровском крае в поселке Морской подтопило жилые дома из-за шторма

Интерфаксвчера в 04:44

Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды

RT на русскомвчера в 19:33

В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

РИА Новостивчера в 19:44

Вода ушла из подтопленных домов Охотского района

PROkhab.ruвчера в 20:51

На севере Хабаровского края введен режим ЧС

SakhaNewsвчера в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
REGNUM вчера в 15:23
Футбол

Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»

Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Матч ТВ вчера в 14:37
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Piter.tv 31.12.19 в 06:55
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
iReactor 31.12.19 в 17:00
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК вчера в 05:01
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Rambler News Service 31.12.19 в 00:51
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
SMINEWS в Подольске 31.12.19 в 11:28
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Авто

Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году

Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
UfaTime.ru вчера в 21:22
Спорт

Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Вести.Ru вчера в 07:55
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости вчера в 10:21
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM вчера в 08:12
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами

Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Avia.pro вчера в 07:24
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Хоккей

«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января

Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
REGNUM вчера в 03:39
Кино

Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена

Геральт-бодибилдер: как Генри Кавилл раскачался для «Ведьмака» В 2018 году стало известно, что Netflix берётся за экранизацию культовой книжной серии «Саги о ведьмаке и ведьмачке».
Чемпионат 28.12.19 в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное