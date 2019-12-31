Происшествия
РБКВ Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным администрации Охотского района, из-за прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц.
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Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Происшествия
Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
Футбол
Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»
Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Авто
Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году
Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Армия и оружие
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами
Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Хоккей
«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января
Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
Кино
Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Геральт-бодибилдер: как Генри Кавилл раскачался для «Ведьмака» В 2018 году стало известно, что Netflix берётся за экранизацию культовой книжной серии «Саги о ведьмаке и ведьмачке».