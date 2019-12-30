Происшествия
REGNUMВ Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию. Об этом 30 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.РИА Новостивчера в 21:49
Подробнее о событии
Показать все источники
ФСБ задержала предполагаемого вербовщика террористической организации в Хабаровском крае
Коммерсантъвчера в 22:52
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина".
Политика
Зеленский объяснил освобождение бывших бойцов «Беркута»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать республикам Донбасса экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена было "политическим решением", направленным на освобождение людей.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
В минувшее воскресенье по военной базе близ Багдада был нанесен ракетный удар, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылающийся на данные представителей вооруженных сил Ирака.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Кино
Главным фильмом года у россиян стала драма «Зелёная книга»
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Футбол
Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые стал отцом
Немецкий 27-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж
Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Общество
Греф порассуждал о будущем кино
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.