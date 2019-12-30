Происшествия

REGNUMREGNUMВ Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию. Об этом 30 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.
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с чего всё началось

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
РИА Новостивчера в 21:49

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В Приамурье подозреваемого в вербовке террористов поместили под стражу

РИА Новости01:56

ФСБ задержала в Хабаровске вербовщика террористов

Хабаровский край сегодня00:30

Вербовщика террористов задержали в Хабаровске

AmurMedia.ruвчера в 22:00

ФСБ задержала предполагаемого вербовщика террористической организации в Хабаровском крае

Коммерсантъвчера в 22:52

Пособника террористов задержали в Хабаровске

Губерниявчера в 23:24

Предполагаемого вербовщика террористической организации задержали в Хабаровском крае

ТАССвчера в 21:55

ФСБ задержала предполагаемого вербовщика террористов в Хабаровском крае

Известиявчера в 21:52
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Футбол

«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина".
Вести.Ru 02:28
Политика

Зеленский объяснил освобождение бывших бойцов «Беркута»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать республикам Донбасса экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена было "политическим решением", направленным на освобождение людей.
Life.ru вчера в 17:19
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС вчера в 16:31
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

В минувшее воскресенье по военной базе близ Багдада был нанесен ракетный удар, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылающийся на данные представителей вооруженных сил Ирака.
Хакасия-Информ вчера в 20:42
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 07:47
Космос

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество

Модернизированный SSJ100 получит российские двигатели и новое крыло

iReactor 02:19
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Lenta.ru 02:15
Кино

Главным фильмом года у россиян стала драма «Зелёная книга»

Говорит Москва вчера в 07:24
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru вчера в 00:47
Футбол

Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые стал отцом

Немецкий 27-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
Чемпионат вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Woman.ru 00:54
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Общество

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Говорит Москва 28 декабря в 22:11
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
Военное дело вчера в 06:57
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