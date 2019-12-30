В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

с чего всё началось

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию. Об этом 30 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

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