При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания.

По информации главы республики Валентина Коновалова, в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. В столице Хакасии городе Абакане более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц из-за мужчины, нарушившего режим самоизоляции.

В Хакасии нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

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