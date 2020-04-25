Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Хакасии нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

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По информации главы республики Валентина Коновалова, в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. В столице Хакасии городе Абакане более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц из-за мужчины, нарушившего режим самоизоляции.
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Валентин Коновалов
При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания.
— Валентин Коновалов, российский политикТК Звезда 00:24

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