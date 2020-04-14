Четырех членов правительства Хакасии отправили на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов. Это произошло после того, как у контактировавшего с ними сотрудника одного из министерств тоже заподозрили коронавирус.

В Хакасии четырех членов правительства отправили на самоизоляцию

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