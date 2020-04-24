Политика
РБКВ Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасия, переносится на неопределенный срок.
— Валентин Коновалов, российский политикREGNUM 03:17
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Глава Хакасии назвал фамилии депутатов, бойкотировавших заседание парламента
Московский Комсомолец Хакасия02:09
Представитель ЛДПР объяснил отсутствие депутатов на сорванной сессии парламента
Шанс (г. Абакан)00:55
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Народные новости вчера в 13:12
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В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
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Вести.Ru вчера в 20:10
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Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
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Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Волгоградской области умерли еще двое пациентов с коронавирусом
По состоянию на 24 апреля в регионе зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.
МТВ онлайн 04:43
Культура
Noize MC записал саундтрек к сериалу «Последний министр»
Культуромания 03:40
Здоровье
Сотрудников интернатов региона переводят на вахтовый метод работы
Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской области поручено оперативно рассчитать достаточное количество персонала для своевременного ухода за обитателями интернатов, обеспечить сотрудников бесплатным питанием и местом для сна и отдыха, а также предусмотреть дополнительные средства для выплаты работникам учреждений заработной платы в повышенном размере.
Владимирские ведомости 04:56
Происшествия
В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ
Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:24
Общество
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Коммерсантъ 06:01
Политика
В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Правительство выступило за поэтапное введение электронных путевок
Правительство РФ выступило за поэтапное введение системы электронных путевок, предусмотрев сначала внедрение их для крупных туроператоров.
ТАСС 06:06
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Энергетика
Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть
Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
Технологии
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Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Путешествия
Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет
Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Происшествия
В воронежской больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса
Воронеж, 24 апреля 2020, 10:03 — REGNUM Вспышку коронавируса заподозрили в больнице «Электроника» в Воронеже — корпус больнице где, по предварительным данным, могут быть выявлены заражённые, закрыли на карантин.
REGNUM 03:03
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна вчера в 03:44