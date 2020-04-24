В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасия, переносится на неопределенный срок.

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

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