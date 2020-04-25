По информации главы республики Валентина Коновалова, в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. В столице Хакасии городе Абакане более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц из-за мужчины, нарушившего режим самоизоляции.

В Хакасии нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

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