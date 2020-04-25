При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания.

Отмечается, что мужчина поступил в больницу без признаков респираторного заболевания. Так, в травматологическом отделении больницы зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. По последним данным, в республике коронавирус выявлен у 151 человека, 10 человек выздоровели.

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