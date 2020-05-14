6 граждан являются служебными и семейными контактами. В числе новых зараженных 3 работника медицинских учреждений. За 24 часа в Хакасии успешно побороли коронавирус 17 пациентов.

В Хакасии обнаружили за сутки 8 зараженных коронавирусом

Экономика Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,9K

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Общество У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.

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Происшествия Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.

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Армия и оружие 65 лет назад был подписан Варшавский договор 14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.

Космос Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров. 1

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Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 49

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Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.