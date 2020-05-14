Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Хакасии обнаружили за сутки 8 зараженных коронавирусом

6 граждан являются служебными и семейными контактами. В числе новых зараженных 3 работника медицинских учреждений. За 24 часа в Хакасии успешно побороли коронавирус 17 пациентов.
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Два отрицательных, третий положительный - о тестах на COVID-19 у гинеколога в Хакасии

ИА Хакасия03:00

COVID-19: В Хакасии 17 человек выздоровели, 8 - заразились

Хакасиявчера в 22:36

В Хакасии к общему числу заболевших COVID-19 прибавилось 8 человек

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 22:53

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

REGNUMвчера в 23:39

Коронавирус: в Хакасии среди новых зараженных есть медики

Юг Сибиривчера в 23:06

В Хакасии выздоровели еще 17 человек с диагнозом COVID-19

Новая Хакасия.Onlineвчера в 23:21

В Хакасии 21 новый случай заражения COVID-19

Пульс Хакасии12 мая в 21:59
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Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,9K
Энергетика

Цены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне

Рост нефтяных цен будет обеспечен как сокращением предложения на рынке, так и постепенным восстановлением спроса в 2021 г. EIA ожидает, что спрос на нефть и жидкие виды топлива в мире в 2020 г. составит в среднем 92,6 млн барр./сутки, что на 8,1 млн барр./сутки ниже, чем в 2019 г. Но в 2021 г. спрос на нефть начнет восстанавливаться, увеличившись на 7 млн барр./сутки.
Neftegaz.ru вчера в 04:31
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Общество

У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус

У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.
Газета.Ru 03:06
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Общество

Костромским девятиклассникам отменили ОГЭ

«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении ведомства.
ГТРК Кострома вчера в 07:56
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Политика

Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном.
РИА Новости 02:38
Происшествия

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Кино

Каннский фестиваль 2020 года все-таки отменили

Кinomania 11 мая в 07:53
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Политика

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
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Армия и оружие

65 лет назад был подписан Варшавский договор

14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
1
Здоровье

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
579
Происшествия

В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
34
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
49
Здоровье

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
4
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
8
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
21
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
10
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 02:08
798
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости вчера в 06:08
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Здоровье

Резкий скачок заражения коронавирусом зафиксирован в Приангарье

По данным на утро 14 мая, в Иркутской области фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом: 95 новых случаев за сутки.
Московский Комсомолец вчера в 22:08
1
Происшествия

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
47
Футбол

Фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина

Болельщики московского "Локомотива" требуют у футболистов команды заступиться за главного тренера Юрия Семина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:50
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