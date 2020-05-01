Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом

Ещё один случай — «завозной» из Москвы, в двух случаях COVID-19 подтвердился у пациентов с пневмонией. Остальные — семейные и служебные контакты. Всего по состоянию на 1 мая в Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 человека уже выздоровели.
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К числу заболевших COVID-19 в Хакасии прибавилось ещё 25 человек

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Умерла солистка группы «Фристайл»

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Премьер Мишустин заразился коронавирусом

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В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
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Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
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