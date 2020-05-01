Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов. "За последние сутки в республике зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19", - написал Коновалов.

В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом

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