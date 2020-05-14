Коронавирус
REGNUMВ Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Ещё один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, в том числе коронавирус выявили у трёх медработников. За сутки ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели в Хакасии.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
В Хакасии к общему числу заболевших COVID-19 прибавилось 8 человек
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 22:53
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество
Власти Барнаула ответили на высказывание Ксении Собчак
Алтайская правда вчера в 23:02
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Здоровье
«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области
Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Общество
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro
12 мая прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi Poco F2 Pro. Соответствующее мероприятие размещено на сайте производителя.
МонаВиста 12 мая в 12:40
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории.
Piter.tv 12 мая в 09:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Космос
Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX
Актуальные Новости вчера в 11:51
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
Политика
Путин объявил о завершении «нерабочих дней»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общефедеральный режим нерабочих дней заканчивается в стране 12 мая 2020 года.
Политсовет 11 мая в 09:35
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на торгах
Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Происшествия
В Курганской области закрыли больницу из-за коронавируса
Сегодня COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников лечебного учреждения и одного пациента Далматовская центральная районная больница закрыта до особого распоряжения на карантин.
Курган и курганцы вчера в 11:39
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27