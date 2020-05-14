Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Ещё один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, в том числе коронавирус выявили у трёх медработников. За сутки ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели в Хакасии.
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В Хакасии COVID-19 заразился акушер-гинеколог

ИА Хакасия00:24

Коронавирус: в Хакасии среди новых зараженных есть медики

Юг Сибиривчера в 23:06

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

REGNUMвчера в 23:39

В Хакасии к общему числу заболевших COVID-19 прибавилось 8 человек

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 22:53

COVID-19: В Хакасии 17 человек выздоровели, 8 - заразились

Хакасиявчера в 22:36

В Хакасии выздоровели еще 17 человек с диагнозом COVID-19

Новая Хакасия.Onlineвчера в 23:21

В Хакасии 21 новый случай заражения COVID-19

Пульс Хакасии12 мая в 21:59
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Общество

Власти Барнаула ответили на высказывание Ксении Собчак

Алтайская правда вчера в 23:02
171
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,3K
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Общество

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Здоровье

«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области

Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
1
Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
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Гаджеты

Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro

12 мая прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi Poco F2 Pro. Соответствующее мероприятие размещено на сайте производителя.
МонаВиста 12 мая в 12:40
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории.
Piter.tv 12 мая в 09:29
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Экономика

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
5
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
1,1K
Космос

Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX

Актуальные Новости вчера в 11:51
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
3,4K
Политика

Путин объявил о завершении «нерабочих дней»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общефедеральный режим нерабочих дней заканчивается в стране 12 мая 2020 года.
Политсовет 11 мая в 09:35
6K
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Общество

Чубайс раскрыл становой хребет России

Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
81
Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
31
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
18
Происшествия

В Курганской области закрыли больницу из-за коронавируса

Сегодня COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников лечебного учреждения и одного пациента Далматовская центральная районная больница закрыта до особого распоряжения на карантин.
Курган и курганцы вчера в 11:39
1
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа 12 мая в 15:27
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