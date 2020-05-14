Ещё один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, в том числе коронавирус выявили у трёх медработников. За сутки ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели в Хакасии.

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,3K

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. 52

Общество ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.

Общество Кофе впервые обогнал чай по популярности в России В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902). 4

Гаджеты Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro 12 мая прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi Poco F2 Pro. Соответствующее мероприятие размещено на сайте производителя. 15

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 74

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 404

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 866

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 498

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 1,1K

Политика Путин объявил о завершении «нерабочих дней» Президент РФ Владимир Путин заявил, что общефедеральный режим нерабочих дней заканчивается в стране 12 мая 2020 года. 6K

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде". 363

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Общество Чубайс раскрыл становой хребет России Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет. 81

Энергетика Мировые цены на нефть растут на торгах Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 18