Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Хакасии за сутки выявили восемь зараженных коронавирусом

Шестеро заразились на работе и в семье. При этом среди новых зараженных трое работников медицинских учреждений. Также за сутки от коронавируса вылечились 17 пациентов.
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В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

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Коронавирус: в Хакасии среди новых зараженных есть медики

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Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
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Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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