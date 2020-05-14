Шестеро заразились на работе и в семье. При этом среди новых зараженных трое работников медицинских учреждений. Также за сутки от коронавируса вылечились 17 пациентов.

В Хакасии за сутки выявили восемь зараженных коронавирусом

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