Коронавирус
RuNews24.ruВ Хакасии за сутки выявили восемь зараженных коронавирусом
Шестеро заразились на работе и в семье. При этом среди новых зараженных трое работников медицинских учреждений. Также за сутки от коронавируса вылечились 17 пациентов.
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