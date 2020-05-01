Еще 25 человек заразились коронавирусной инфекцией в Хакасии за последние сутки, сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем аккаунте в Instagram.

В Хакасии за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

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