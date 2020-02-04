Экономика
Российская газетаВ Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады
В 64 муниципальных образованиях Республики Хакасия из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений из-за накопленных долгов. В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
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с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
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Власти Хакасии прокомментировали ситуацию с нехваткой денег в бюджете
Республиканская Телевизионная Сеть03:27
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
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