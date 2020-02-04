Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

В 64 муниципальных образованиях Республики Хакасия из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений из-за накопленных долгов. В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБК03 февраля в 16:00

Подробнее о событии

Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра

REGNUM00:07

Власти Хакасии обратились в Минфин России за финансовой поддержкой

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 23:07

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъ03 февраля в 17:29

Попа растет. Как Хакасия превратилась в бомжа, просящего милостыню

Шанс (г. Абакан)вчера в 23:31

РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём

Московский Комсомолец Хакасия03 февраля в 23:08

На кого власти Хакасии пытаются свалить вину за свёрстанный ими несбалансированный бюджет?

Пульс Хакасиивчера в 20:49

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБК03 февраля в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия вчера в 22:51
Авто

Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»

«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Автоновости дня вчера в 01:26
Политика

Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
RT на русском вчера в 22:19
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии.
Известия вчера в 06:15
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер вчера в 12:12
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Игры

Sony запустила сайт PlayStation 5

ToDay News Ufa вчера в 16:43
Происшествия

В Волгограде мужчина избил врача и медсестру перинатального центра

РИА34 вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев решил стать отцом при помощи 3D-матки

Как сообщается в тексте к посту, они со своей супругой – 65-летней Екатериной Терешкович – посетили научно-исследовательский центр, где узнали, что в современном мире вполне реально при помощи 3D-принтера создать полноценную матку.
VSE42.RU вчера в 21:19
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости вчера в 16:57
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета вчера в 16:43
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Авто

Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале

Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Автоновости дня вчера в 09:28
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Кино

Сериал «Рэй Донован» закрыт

Популярный драматический сериал "Рэй Донован" закрыт после седьмого сезона.
Kinonews.ru вчера в 17:33
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 03 февраля в 04:30
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Авто

Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Rusargument 03 февраля в 01:43
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Баскетбол

ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
ProstoProSport вчера в 13:54
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное