Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.

с чего всё началось

В 64 муниципальных образованиях Республики Хакасия из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений из-за накопленных долгов. В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.

В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

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