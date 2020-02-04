Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

В 64 муниципальных образованиях Республики Хакасия из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений из-за накопленных долгов. В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

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