Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
Власти Хакасии прокомментировали ситуацию с нехваткой денег в бюджете
Республиканская Телевизионная Сеть03:27
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Хоккей
Алексея Яшина введут в Зал славы ИИХФ
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота
Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Футбол
Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Общество
Половине абонентов в РФ отказали в смене сотового оператора
Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель
Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.