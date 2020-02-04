Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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Коммерсантъвчера в 17:29

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБКвчера в 16:00
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