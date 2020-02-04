Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБК16:00

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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБК16:00

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъ17:29

В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

Московский Комсомолец17:57

Хакассия пожаловалась на нехватку денег на школы и детские сады

Эхо Москвы18:04

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детские сады

Общественное телевидение России18:25

В российском регионе заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Lenta.ru22:39

СМИ: Минфин Хакасии сообщил о нехватке средств на школы и детсады

REGNUM22:16
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
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