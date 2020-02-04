Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБК16:00
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Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детские сады
Общественное телевидение России18:25
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Находящийся в Ухане россиянин рассказал об обстановке в городе
В Китае вообще, и даже в эпицентре распространения вируса - городе Ухань - обстановка в целом спокойная, работают магазины, аптеки, однако не действует общественный транспорт, рассказал в эфире программы «Между тем» во время прямого включения из Уханя оказавшийся там гражданин России, ростовчанин Павел Личман.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
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Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине
Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
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В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Армия и оружие
Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Как признался один из боевиков, ему заявили, что если он не согласится воевать на стороне террористов, то его семья погибнет или будет арестована.
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В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
Здоровье
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На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Валерий Карпин продлил контракт с ФК «Ростов»
Руководство футбольного клуба «Ростов» и главный тренер команды подписали соглашение, согласно которому Валерий Карпин будет возглавлять команду ещё 5 лет.
Музыка
Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Космос
Астрономы, вероятно, обнаружили эхо со стороны черной дыры
В новом исследовании команда астрономов, включающая Нияеша Афшорди (Niayesh Afshordi), физика из Университета Ватерлоо, Канада, сообщает об обнаружении «эхо» со стороны одной из черных дыр.
Происшествия
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
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Общество
В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны
Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
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Общество
Рисунок девочки-подростка из России стал обложкой американского Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала девушка из России.