Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

2 фото
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБК16:00

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъ17:29

В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

Московский Комсомолец17:57

Минфин Хакасии подтвердил нехватку денег на школы и детские сады

ФедералПресс16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Экономика

Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
ТАСС 16:00
Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец 01 февраля в 09:05
Технологии

Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Красная весна 12:56
Происшествия

Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе

RT на русском 16:33
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 01 февраля в 13:49
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Культура

The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)

Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
ИноСМИ 17:08
Технологии

Британские астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе

Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Planet Today 03:42
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль вчера в 04:06
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Хоккей

Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Чемпионат 11:15
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Здоровье

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 17:33
Армия и оружие

Силы ЛНА находятся в полной готовности во всех военных округах в Ливии

«Наши силы в полной готовности во всех военных округах, начиная от Тобрука до аль-Куфра, в Триполи, в Западном регионе», - подчеркнул представитель ЛНА.
Экономика сегодня 16:17
Авто

Представлен эпатажный суперкар Felino CB7R

Производитель экзотических суперкаров - канадская компания Felino, только что представил свой новый спортивный автомобиль, который получил обозначение CB7R.
CarsWeek.ru 06:47
Здоровье

В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Life.ru вчера в 07:15
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Газета.Ru 13:10
Музыка

Названы возможные участники «Евровидения-2020» от России

Росбалт 11:45
Политика

В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
РИА Новости 16:25
Технологии

Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com 03:13
Футбол

«Ливерпуль» может стать чемпионом за семь туров до конца впервые в АПЛ

Если «Ливерпуль» продолжит беспроигрышную серию и сохранит 22-очковый отрыв, то «скаузеры» станут чемпионами за семь туров до конца чемпионата, а именно 21 марта в матче 31-го тура АПЛ.
News.ru 01:26
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хакасия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное