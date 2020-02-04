Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Связан ли бюджетный кризис с губернатором Политконсультант Дмитрий Фетисов напомнил, что республика оказалась на грани дефолта еще при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. "Тут претензии к Коновалову нельзя назвать состоятельными", — считает эксперт.
РБК16:00

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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

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Эхо Москвы18:04

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Общественное телевидение России18:25

СМИ: Минфин Хакасии сообщил о нехватке средств на школы и детсады

REGNUM22:16

Минфин Хакасии подтвердил отсутствие денег на школы и детские сады

ФедералПресс16:47
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
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Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

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В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что из 52 марок, официально представленных на российском рынке, во второй половине января* у 12 обновились прайс-листы на автомобили.
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Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
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"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
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