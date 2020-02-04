Связан ли бюджетный кризис с губернатором Политконсультант Дмитрий Фетисов напомнил, что республика оказалась на грани дефолта еще при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. "Тут претензии к Коновалову нельзя назвать состоятельными", — считает эксперт.

с чего всё началось

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

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