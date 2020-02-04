Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Киберспорт
CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro
Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.
Шоу-бизнес
Валерия провела тренировку для подписчиков
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
С оренбургского аэродрома в Китай вылетели 2 самолета
Два оренбургских борта вылетели в субботу. Они доставят в Россию наших граждан в столицу.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине
Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Общество
Домохозяйкам в России предложили платить пособие
Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Футбол
Йович о переходе в «Реал»: «Не думаю, что это ошибка. Самый большой клуб мира зовет лишь раз»
Не думаю, что это ошибка, ведь самый большой клуб мира зовет лишь раз.
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Здоровье
Представляют ли опасность для россиян тропические клопы
Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Культура
Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Общество
Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза.