В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Здоровье Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Киберспорт CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.

Экономика Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.

Армия и оружие «Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Энергетика Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Политика Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.

Общество Домохозяйкам в России предложили платить пособие Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.

Политика В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Здоровье Представляют ли опасность для россиян тропические клопы Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности.