Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

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В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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