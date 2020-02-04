Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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Власти Хакасии прокомментировали ситуацию с нехваткой денег в бюджете

Республиканская Телевизионная Сеть03:27

Эксперт о финансовом кризисе в Хакасии: «Претензии к Коновалову нельзя назвать состоятельными»

Шанс (г. Абакан)02:09

РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08

Минфин Хакасии сообщил о нехватке денег на школы и детские сады

Эхо Москвы02:02

В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

Московский Комсомолецвчера в 17:57

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъвчера в 17:29

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБКвчера в 16:00
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

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Представлен обновленный Renault Megane

В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
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Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

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WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными

Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
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Политика

Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетел для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, сообщает во вторник, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
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«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
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Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

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Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
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Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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Газета.Ru 02 февраля в 23:01
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Леди Гага показала нового бойфренда

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Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

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Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

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Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

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В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой

Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
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Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

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