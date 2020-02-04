Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Наука
10% всех растений и животных исчезнет в ближайшем будущем
Согласно заключениям экспертов IPBES, в ближайшие десятилетия может исчезнуть больше трети морских млекопитающих.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Политика
Песков объяснил увольнение главы Чувашии Игнатьева
Ранее экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был отстранен от должности указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Киберспорт
Gambit перевела gpK~ в запас — он отказался от буткемпа с командой
Данил gpK~ Скутин покинул основной состав Gambit Esports по Dota 2 после того, как отказался от буткемпа с командой.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова
В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
МВД пресекло деятельность банды автомошенников
Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
Общество
Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет
Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Украина намерена подать против России "один-два иска", заявил глава украинского минюста Денис Малюська.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.