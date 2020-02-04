Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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Ситуацию с бюджетом Хакасии назвали критической

Шанс (г. Абакан)вчера в 23:17

РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБКвчера в 16:00

Хакассия пожаловалась на нехватку денег на школы и детские сады

Эхо Москвывчера в 18:04

В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

Московский Комсомолецвчера в 17:57

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъвчера в 17:29

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детские сады

Общественное телевидение Россиивчера в 18:25
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Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

ФАН 02 февраля в 05:08
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
ТАСС вчера в 22:43
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Inc-news.ru вчера в 13:28
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 08:18
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Здоровье

От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек

По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
КТВ-Луч 02 февраля в 08:00
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 16:26
Гаджеты

AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели

Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Astera вчера в 15:58
Политика

Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ

Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
ФАН вчера в 10:08
Энергетика

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру 02 февраля в 06:07
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Общество

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Энергетика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
REGNUM вчера в 21:12
Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Далласу», Бучневич и Панарин набрали по очку

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступили "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие

Минобороны готовится к поставкам С-500

Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Интересная Россия вчера в 04:11
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю

Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
iXBT.com вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Актуальные Новости вчера в 05:52
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