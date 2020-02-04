Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
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РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детские сады
Общественное телевидение Россиивчера в 18:25
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Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Политика
Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Здоровье
От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Гаджеты
AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели
Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Политика
Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Энергетика
В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти
Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Энергетика
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54
На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Далласу», Бучневич и Панарин набрали по очку
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступили "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
Минобороны готовится к поставкам С-500
Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю
Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.