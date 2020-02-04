Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
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Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детские сады
Общественное телевидение Россиивчера в 18:25
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
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