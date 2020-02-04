Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.

с чего всё началось

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 425 человек Число жертв коронавируса нового типа на территории Китая достигло 425 человек, из них 414 в провинции Хубэй, где в конце декабря была зарегистрирована вспышка инфекции.

Технологии Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок» Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Происшествия Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.

Энергетика Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.