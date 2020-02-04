Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
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Ситуацию с бюджетом Хакасии назвали критической

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РБКвчера в 16:00
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Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
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Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
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Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

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Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
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