Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.

с чего всё началось

В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Наука Медики нашли способ снизить количество рецидивов аритмии Ученые из России, США, Польши и Германии выяснили, что ренальная денервация может значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить сопутствующую патологии артериальную гипертензию.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Единоборства Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.

Энергетика Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти 3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса.

Гаджеты КЗТА займется сборкой смартфонов Авторы проекта рассчитывают, что интерес к этой продукции КЗТА проявят силовые ведомства, Минздрав, энергетики и нефтегазовая отрасль, транспортники и ЖКХ.

Общество Госдума предложила ужесточить штрафы за нарушение режима тишины Депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, согласно которым наказание для шумных соседей станет более суровым.