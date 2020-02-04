Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В справке говорится, что 14 млрд руб. — это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.). В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Общество
Умер Теодор Шанин — основатель Шанинки
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Экономика
Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд
Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Наука
Медики нашли способ снизить количество рецидивов аритмии
Ученые из России, США, Польши и Германии выяснили, что ренальная денервация может значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить сопутствующую патологии артериальную гипертензию.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Единоборства
Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером
Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти
3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Гаджеты
КЗТА займется сборкой смартфонов
Авторы проекта рассчитывают, что интерес к этой продукции КЗТА проявят силовые ведомства, Минздрав, энергетики и нефтегазовая отрасль, транспортники и ЖКХ.
Космос
В России могут снизить требования к кандидатам в космонавты
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Общество
Госдума предложила ужесточить штрафы за нарушение режима тишины
Депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, согласно которым наказание для шумных соседей станет более суровым.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Наука