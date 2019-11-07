Происшествия
News.ruВосемь детей и двое взрослых отравились угарным газом в Югре
Восемь детей и двое взрослых госпитализированы после отравления угарным газом в Югре. Причиной отравления стал неисправный обогреватель. Происшествие случилось в доме в Ханты-Мансийске.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Футбол
Ракицкий заявил о завершении выступлений в сборной Украины
Все про Спорт ру вчера в 11:16
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Политика
Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Medical Note 03:00
Авто
Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.
Letnews.ru 04:48
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Наука
В Великом Новгороде используют крысу для обнаружения рака у пациентов
Аргументы недели 02:41
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать
Российская газета вчера в 16:54
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Авто
Автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 километров в час
В шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР автомобиль Bloodhound LSR проехал со скоростью 790 км/ч.
REGNUM вчера в 05:12
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 вчера в 08:20