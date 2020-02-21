Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
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Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» в Харькове

Sport24.ru01:33

В Харькове избили гражданина Португалии

РИА Новости09:48

На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

Metaratings06:15

Фанаты «Шахтёра» напали на болельщиков «Бенфики» после матча в Донецке

News.ru03:45

Украинские фанаты избили болельщика «Бенфики»

ГЛАС.RU03:35

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Pravda.Ru03:05

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

REGNUM12:03
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Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
RT на русском 14:49
Наука

Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания

Машины и Механизмы 04:02
Хоккей

ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 14:11
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС 09:07
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Общество

В Совфеде предложили ввести штрафы за борщевик на дачных участках

Гражданам России, которые откажутся бороться с борщевиком на своих приусадебных и личных дачных участках, может грозить штраф.
NewInform 04:31
Общество

Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя

«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.
Пятый канал 08:46
Армия и оружие

Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео

Пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по истребителю Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб попал на видео.
Рамблер 11:07
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК вчера в 15:22
Авто

Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Tvoe-avto.com вчера в 08:26
Происшествия

Защитник Чернигова

Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Дагестанская правда 08:24
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Космос

В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing

Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Гудвилл.онлайн 08:19
Космос

Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Евразия Daily 17 февраля в 21:15
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Футбол

Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 13:20
Хоккей

699-й гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

В составе "Вашингтона" отличились Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон. Для Овечкина этот гол стал 699-м в заокеанской карьере.
Чемпионат вчера в 21:50
Здоровье

В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями

Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество

Экс-помощница вице-премьера арестована по делу о крупной взятке

Басманный суд столицы решил арестовать Анастасию Алексееву, работавшую помощником Аркадия Дворковича в его бытность вице-премьером.
RuNews24.ru 05:04
Шоу-бизнес

Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
ФАН 12:27
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 12:08
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Биатлон

Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020

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Политика

Макрон предупредил Европу о миграционном кризисе из-за боев в Идлибе

Боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом.
РЕН ТВ 15:40
Здоровье

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 19 февраля в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
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