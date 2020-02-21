Происшествия
РИА НовостиВ Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
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Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Наука
Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Общество
В Совфеде предложили ввести штрафы за борщевик на дачных участках
Гражданам России, которые откажутся бороться с борщевиком на своих приусадебных и личных дачных участках, может грозить штраф.
Общество
Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя
«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео
Пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по истребителю Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб попал на видео.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Космос
В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing
Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Космос
Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Футбол
Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Хоккей
699-й гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
В составе "Вашингтона" отличились Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон. Для Овечкина этот гол стал 699-м в заокеанской карьере.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Экс-помощница вице-премьера арестована по делу о крупной взятке
Басманный суд столицы решил арестовать Анастасию Алексееву, работавшую помощником Аркадия Дворковича в его бытность вице-премьером.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Политика
Макрон предупредил Европу о миграционном кризисе из-за боев в Идлибе
Боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом.
Здоровье
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.