Общество Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.

Политика Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США для его переизбрания Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной "кампанией по дезинформации" появившиеся в СМИ новые сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, будто бы выступая на стороне действующего американского лидера.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае.

Армия и оружие ЦПВС сообщил о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе Как подчеркнул Журавлёв, это позволило «осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск».

Экономика На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ Цена на газ на Украине выросла бы в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.

Авто Представлен обновлённый Volkswagen Caddy Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.

Общество Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Политика Способ проведения «выборов» в Крыму предложили в партии Зеленского Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о желании провести выборы на всей территории страны, включая самопровозглашённые республики Донбасса и Крым.

Политика Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса» Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

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Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Общество Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей «82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.

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