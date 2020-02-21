Происшествия

REGNUMREGNUMВ Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба отделения Национальной полиции Украины по Харьковской области.
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Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» в Харькове

Sport24.ru01:33

В Харькове избили гражданина Португалии

РИА Новости09:48

На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

Metaratings06:15

Фанаты «Шахтёра» напали на болельщиков «Бенфики» после матча в Донецке

News.ru03:45

Украинские фанаты избили болельщика «Бенфики»

ГЛАС.RU03:35

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Pravda.Ru03:05

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

REGNUM12:03
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Кино

Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Paparazzi.ru 18 февраля в 11:32
Здоровье

Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
РИА Новости вчера в 08:37
Экономика

Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
РИА Новости 16:28
Культура

Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.
Газета.Ru 18 февраля в 02:42
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:06
Игры

Стильный хоррор-боевик Othercide выходит летом

Игромания.ру 07:50
Религия

22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Фома 05:41
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Здоровье

Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

Сосиски и сардельки запрещается употреблять в сыром виде по другой причине – эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой или листериями.
UfacityNews.ru 01:49
Происшествия

Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Московский Комсомолец 16:18
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Футбол

«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 19 февраля в 11:13
Происшествия

В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение

В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Известия 16:29
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru 07:19
Политика

США ввели санкции против Rosneft Trading

Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Говорит Москва 18 февраля в 10:42
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
РИА Новости 05:18
Общество

Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске

Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:40
Политика

В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.
RBG 09:55
Гаджеты

Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

КП - Владимир 19 февраля в 17:00
Происшествия

Защитник Чернигова

Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Дагестанская правда 08:24
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 12:25
Происшествия

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 19 февраля в 09:30
Армия и оружие

Боевики Сирии используют оружие США против турецких военных

RuNews24.ru 19 февраля в 00:10
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Авто

Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Tvoe-avto.com вчера в 08:26
Культура

В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia

Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:36
Политика

Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 02:56
Космос

Искусственный интеллект «обучили» поиску опасных астероидов

Московский Комсомолец 18 февраля в 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
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