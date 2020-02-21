Происшествия

REGNUMREGNUMВ Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба отделения Национальной полиции Украины по Харьковской области.
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Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» в Харькове

Sport24.ru01:33

В Харькове избили гражданина Португалии

РИА Новости09:48

На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

Metaratings06:15

Фанаты «Шахтёра» напали на болельщиков «Бенфики» после матча в Донецке

News.ru03:45

Украинские фанаты избили болельщика «Бенфики»

ГЛАС.RU03:35

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Pravda.Ru03:05

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

REGNUM12:03
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Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru 18:30
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 15:10
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия 18:40
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru 12:15
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье

Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Woman.ru 09:06
Армия и оружие

В Идлибе сирийская оппозиция пыталась сбить Су-24

RuNews24.ru вчера в 13:59
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин

Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин.
REGNUM 15:06
Общество

Гороскоп на 20 февраля: Овнов ждут испытания на работе

Вам придется продемонстрировать все свои профессиональные умения и навыки: на работе может случиться непредвиденная ситуация, требующая немедленного решения.
Primpress.ru 19 февраля в 18:20
Политика

Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
RT на русском 13:33
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru вчера в 14:31
Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
РИА Новости 14:30
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ 03:30
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 04:31
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Красная весна 09:29
Общество

Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Российская газета 10:54
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