Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба отделения Национальной полиции Украины по Харьковской области.

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

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