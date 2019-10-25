В Харькове произошла перестрелка, в которой погиб Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает LIGA.net со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко. Стрельба произошла сегодня возле супермаркета на улице Клочковской.

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Шоу-бизнес Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге 25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.

Здоровье За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.

Политика Борис Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря По данным BBC, премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент и, в частности, лейбористов, поддержать инициативу о проведении выборов.

Общество Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.

Кино Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.

Происшествия В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области «Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Культура Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес» Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".

Единоборства Макгрегор рассказал, что хочет купить недвижимость в России Говоря о возможном получении российского гражданства, Макгрегор сообщил, что хотел бы чаще бывать в России и проводить здесь бои.

Происшествия В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.

Здоровье Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии "Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.

Футбол Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Шоу-бизнес Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов банков В четверг, 24 октября, МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Общество В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.

Происшествия В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.

Футбол «Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Хоккей Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.

Общество Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток» Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.

Здоровье После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.