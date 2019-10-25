Происшествия
КоммерсантъВ ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова
В Харькове произошла перестрелка, в которой погиб Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает LIGA.net со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко. Стрельба произошла сегодня возле супермаркета на улице Клочковской.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Политика
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Коммерсантъ 11:07
Здоровье
За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза
По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Аргументы и Факты 15:01
Политика
Борис Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
По данным BBC, премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент и, в частности, лейбористов, поддержать инициативу о проведении выборов.
Страна Советов on-line 04:04
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Московский Комсомолец 09:05
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
RT на русском 06:08
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Единоборства
Макгрегор рассказал, что хочет купить недвижимость в России
Говоря о возможном получении российского гражданства, Макгрегор сообщил, что хотел бы чаще бывать в России и проводить здесь бои.
Sport.ru 12:29
Происшествия
В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Газета Metro 10:29
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru 08:28
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Вести.Ru 16:01
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов банков
В четверг, 24 октября, МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Ведомости 12:59
Общество
В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию
Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.
ПРАЙМ 13:31
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Общество
В России появятся вагоны без хлопающих дверей
RT на русском 13:02
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Известия вчера в 18:55
Хоккей
Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Здоровье
После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 22 октября в 12:28
Футбол
«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»
Во втором тайме «Лестер» забил еще пять мячей. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.
Lenta.ru 16:51