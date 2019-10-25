Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, был застрелен в Харькове. Об этом сообщило со ссылкой на свидетеля украинское издание «Грати». Инцидент произошел на парковке возле магазина.
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В Харькове расстреляли свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru15:00

СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

ТАСС11:10

В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

РИА Новости12:19

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ11:31

На Украине убили одного из свидетелей по делу Вороненкова

RT на русском11:12

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

РБК12:38

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
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В Харькове убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
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«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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