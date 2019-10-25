Происшествия
ИзвестияВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, был застрелен в Харькове. Об этом сообщило со ссылкой на свидетеля украинское издание «Грати». Инцидент произошел на парковке возле магазина.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
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Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
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Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
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В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн
В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Rostov gazeta 08:49
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
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Канье Уэст выпустил новый альбом «Jesus Is King»
Американский рэпер Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus Is King". Выход пластинки музыкант переносил несколько раз.
РЕН ТВ 15:19
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Футбол
Рубин — Урал 0:0
ProstoProSport 14:20
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Кино
Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде
ВНовгороде.ру 11:22
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Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 02:31
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
РБК 19:43
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Наука
Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25