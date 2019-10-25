Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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В Харькове расстреляли свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru15:00

СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

ТАСС11:10

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ11:31

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru11:30

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

РБК12:38

В Харькове застрелили свидетеля по делу Вороненкова

Московский Комсомолец10:58

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
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В Харькове убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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