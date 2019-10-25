Происшествия
Газета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
Гаджеты
Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних
Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
Общество
Учителям из Самары запретили использовать Facebook и Gmail
Администрация Самары выпустила письмо с рекомендацией руководителям городских школ.
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Кино
«Джокер» может стать самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Об этом сообщает The Independent.
Хоккей
«Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 0:3
Авто
Volkswagen Golf нового поколения представили официально
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Общество
К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы
Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.
Здоровье
За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза
По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Технологии
Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»
Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Финансы
ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку
На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии
«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.