Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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В Харькове расстреляли свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru15:00

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

РБК12:38

СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

ТАСС11:10

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ11:31

На Украине убили одного из свидетелей по делу Вороненкова

RT на русском11:12

В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

РИА Новости12:19

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
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В Харькове убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
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