Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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В Харькове расстреляли свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru15:00

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

РБК12:38

В Харькове застрелили свидетеля по делу Вороненкова

Московский Комсомолец10:58

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru11:30

СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

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В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ11:31

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
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В Харькове убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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