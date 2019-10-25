Происшествия
Газета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия
СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье
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