Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

РИА Новости12:07

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru11:38

В Хакрькове застрелили свидетеля по делу Вороненкова

Московский Комсомолец10:58

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

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ТАСС11:10

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

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На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
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В Харькова убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
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В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

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Происшествия

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Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
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На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

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Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

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Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
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Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
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Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
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Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.
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В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

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Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
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В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
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Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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