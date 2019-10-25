Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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В Харькове в перестрелке погиб один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

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В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

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В Харькове убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

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Денис Николаевич Вороненков
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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