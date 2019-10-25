Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

ТАСС11:10

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Газета.Ru11:38

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ11:31

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru11:30

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

РБК12:38

В Хакрькове застрелили свидетеля по делу Вороненкова

Московский Комсомолец10:58

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

Lenta.ru09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон

В Харькова убит ключевой свидетель по делу Вороненкова. Видео

Вести.UZ10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Шоу-бизнес

Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении

Российский Диалог 11:38
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Происшествия

СКР возбудил дело об убийстве солдатом восьми человек в Забайкалье

Коммерсантъ 10:34
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Известия 13:29
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

ТАСС 06:51
Происшествия

Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
РЕН ТВ 13:25
Политика

Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.
Вести.Ru 12:09
Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты вчера в 11:02
Фигурное катание

Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 05:01
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Армия и оружие

Не прошло и года: Начальник генерального штаба ВСУ дал распоряжение на прекращение обстрелов Донбасса

В распоряжение редакции от источника в Генштабе Украины попал документ распоряжения начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака на соблюдение режима прекращение огня на Донбассе.
Новостной фронт вчера в 14:48
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Космос

В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид

Kazanfirst.ru 22 октября в 15:21
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Общество

Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»

Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Интерфакс 09:22
Экономика

Оператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год

Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
РИА Новости 09:38
Здоровье

ВОЗ: заболеваемость туберкулезом в России за год снизилась на 4%

Министерство здравоохранения России рапортует, что в первые восемь месяцев 2019 года уровень смертности от туберкулеза в стране достиг «национального минимума» (5,1 случая на 100 000 населения).
Новые Известия 07:55
Гаджеты

Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11

The GEEK 10:42
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Кино

Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Lenta.ru 12:00
Наука

Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество

Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 23 октября в 08:47
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices 05:57
ещё по теме
Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное