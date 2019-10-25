Происшествия
Газета.RuВ Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости". Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Происшествия
Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
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Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации
По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
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Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
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Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Армия и оружие
Не прошло и года: Начальник генерального штаба ВСУ дал распоряжение на прекращение обстрелов Донбасса
В распоряжение редакции от источника в Генштабе Украины попал документ распоряжения начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака на соблюдение режима прекращение огня на Донбассе.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
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Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»
Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Экономика
Оператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год
Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
Здоровье
ВОЗ: заболеваемость туберкулезом в России за год снизилась на 4%
Министерство здравоохранения России рапортует, что в первые восемь месяцев 2019 года уровень смертности от туберкулеза в стране достиг «национального минимума» (5,1 случая на 100 000 населения).
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Кино
Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.